“Ripartire dalla medicina territoriale” | l’appello dei giovani professionisti | perché il welfare di comunità può fare la differenza

(Di sabato 28 novembre 2020) La pandemia, lo raccontiamo da giorni, ha messo a nudo il vero anello debole della nostra sanità: laterritoriale. Quella che in realtà deve costituire il primo punto di riferimento per il cittadino e il necessario filtro verso l’ospedale.le malattie non si curano solo all’interno degli ospedali, destinati per i casi acuti. Tutti i pazienti cronici vanno assistiti e curati a domicilio o al massimo negli ambulatori di prossimità. Con l’invecchiamento della popolazione parliamo di numeri importanti, destinati a crescere sempre di più. Il sistema di sorveglianza Passi dell’Istituto superiore di sanità registra in Italia oltre 14 milioni di persone che convivono con almeno una patologia cronica (cardiopatia, diabete, tumore, ipertensione, malattie respiratorie o del fegato, insufficienza renale, ictus o ischemia cerebrale) e di questi 8,4 ...