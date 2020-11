Riapertura scuole | genitori scrivono al sindaco | “Confidiamo nel suo buonsenso”

(Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la missiva che un gruppo diha inviato aldi Benevento Clemente Mastella e all’assessore all’istruzione Rossella Del Prete per ladellein città. “Egregio Sig.Gent.ma AssessoreAlla luce di quanto disposto dall’Ordinanza Regionale n. 90 del 15.11.2020, confermatadall’Ordinanza n. 92 del 24.11.2020, il 30.11 p.v., laddove le condizioni sanitarie loconsentano, finalmente potrà riprendere la didattica in presenza per gli alunni delle classidalla seconda alla quinta della scuola primaria, oltre che a quelli della prima della scuolasecondaria di primo grado.Orbene, noi, laddove la Giunta Regionale lo preveda, auspichiamo che anche aBenevento i nostri figli possano riprendere la ...

Quando riaprono le scuole in Lombardia e Piemonte che passano da zona rossa ad arancione e in tutte le regioni arancioni. La data di riapertura della scuola media e superiori ad oggi non è uguale per ...