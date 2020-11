Riapertura scuola a dicembre. Conte promette ad Azzolina tutti in classe dopo Epifania. Ma il Ministro potrebbe non far più parte dell’esecutivo (Di sabato 28 novembre 2020) Tensione sull'affaire scuola e sulla volontà da parte del Ministro Azzolina di riaprire le scuole qualche giorno prima delle vacanze natalizie. Una volontà che avrebbe portato al congelamento momentaneo della decisione. Tra i no le Regioni che, nella quasi unanimità, hanno ritenuto inopportuno riaprire le scuole superiori a ridosso delle vacanze, per poi richiuderle. Meglio attendere giorno 7 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 28 novembre 2020) Tensione sull'affairee sulla volontà dadeldi riaprire le scuole qualche giorno prima delle vacanze natalizie. Una volontà che avrebbe portato al congelamento momentaneo della decisione. Tra i no le Regioni che, nella quasi unanimità, hanno ritenuto inopportuno riaprire le scuole superiori a ridosso delle vacanze, per poi richiuderle. Meglio attendere giorno 7 gennaio. L'articolo .

FIRENZE: Nel report di Ars Toscana ci sono però dei segnali positivi, come la diminuzione dei nuovi positivi e dei ricoverati e il tracciamento sotto controllo ...

Covid L'Aquila: alla scuola primaria e dell’infanzia del Torrione si torna in classe da lunedì 30 novembre 2020, dopo la chiusura del 19 novembre.

