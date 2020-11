Riapertura delle scuole, arriva la risposta di Mastella e dell’assessore Del Prete (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota congiunta del sindaco di Benevento e dell’assessore all’Istruzione Del Prete in risposta ai genitori in merito alla riaperture delle scuole. “Gli ultimi due giorni sono stati quasi interamente dedicati alla rilevazione dei dati circa la curva dei contagi in città: nella settimana 17-24 novembre il Sannio ha registrato il più alto incremento percentuale dei contagi da Covid 19. Gli ospedali sanniti, prima occupati prevalentemente da contagiati provenienti da altre province, ospitano oggi il 94% di pazienti covid provenienti dalla nostra provincia. I dati sono, dunque, sempre più preoccupanti e la rilevazione settimanale pubblicata dalla fondazione Gimbe lo scorso 25 novembre, rileva un aumento di circa 600 casi, con una percentuale ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota congiunta del sindaco di Benevento eall’Istruzione Delinai genitori in merito alla riaperture. “Gli ultimi due giorni sono stati quasi interamente dedicati alla rilevazione dei dati circa la curva dei contagi in città: nella settimana 17-24 novembre il Sannio ha registrato il più alto incremento percentuale dei contagi da Covid 19. Gli ospedali sanniti, prima occupati prevalentemente da contagiati provenienti da altre province, ospitano oggi il 94% di pazienti covid provenienti dalla nostra provincia. I dati sono, dunque, sempre più preoccupanti e la rilevazione settimanale pubblicata dalla fondazione Gimbe lo scorso 25 novembre, rileva un aumento di circa 600 casi, con una percentuale ...

AndreaOrlandosp : Quelli che hanno proposto la riapertura delle piste da sci sapevano benissimo che era irricevibile. Continua un dep… - AzzolinaLucia : Stamani su “La Repubblica” mi vengono attribuite parole mai pronunciate, in riferimento alla riapertura delle scuol… - reportrai3 : Replica #Report 17.20 circa @RaiTre ? Nuove testimonianze e documenti sulla riapertura delle discoteche in Sardegna… - Amaccagno66Anna : @b_baolo io da un po' mi batto perché si accompagni riapertura con campagne volte a sensibilizzare famiglie ( siam… - manu_etoile : RT @ilovemyidolsx: appena letto che la riapertura delle palestre è prevista per il 20 gennaio io mi ammazzo -