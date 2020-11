Revenge Porn, donna vittima di estorsione: “Se non fai sesso con me…” (Di sabato 28 novembre 2020) Revenge Porn, una donna di 32 anni ha denunciato il ricatto sessuale di cui è rimasta vittima: l’estorsore, in possesso di alcune foto hard, le chiedeva di fare sesso con lui Ennesimo caso di “Revenge Porn” nel comune di Colleferro. Un 38enne, fingendosi un famoso attore hard, era riuscito a farsi inviare dalla vittima adescata L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 28 novembre 2020), unadi 32 anni ha denunciato il ricatto sessuale di cui è rimasta: l’estorsore, in posdi alcune foto hard, le chiedeva di farecon lui Ennesimo caso di “” nel comune di Colleferro. Un 38enne, fingendosi un famoso attore hard, era riuscito a farsi inviare dallaadescata L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Revenge Porn Mette on line sui siti escort le foto intime della ex 17enne: arrestato FirenzeToday "Non una di meno". Educare i bambini, per prevenire la violenza sulle donne

Il 25 novembre è stata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il fatto che ci sia una giornata dedicata è indice di una situazione ancora troppo lontana dalla no ...

Udine, respinto da una donna: tatuatore si vendica pubblicando le foto osè

Si era creato un profilo social falso per potersi vendicare probabilmente di un interesse poi non più corrisposto. Le foto e i video osè che la donna le aveva inviato ...

