Repubblica: Napoli-Roma, oggi il provino decisivo per Ospina (Di sabato 28 novembre 2020) Con ogni probabilità, contro la Roma Gattuso recupererà Ospina tra i pali. Il portiere colombiano sta meglio. oggi, scrive Repubblica Napoli, ci sarà un ultimo test, quello decisivo. Se le sue condizioni saranno valutate come ottimali da parte dello staff medico del Napoli, sarà lui, domani, a proteggere la porta azzurra contro i giallorossi, al San Paolo. “Gattuso recupererà Ospina: sarà decisivo il provino di oggi per il portiere colombiano, ottimista sul suo ritorno tra i pali”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 novembre 2020) Con ogni probabilità, contro laGattuso recupereràtra i pali. Il portiere colombiano sta meglio., scrive, ci sarà un ultimo test, quello. Se le sue condizioni saranno valutate come ottimali da parte dello staff medico del, sarà lui, domani, a proteggere la porta azzurra contro i giallorossi, al San Paolo. “Gattuso recupererà: saràildiper il portiere colombiano, ottimista sul suo ritorno tra i pali”. L'articolo ilsta.

GrimoldiPaolo : #Covid_19. Le regole delle #zonerosse valgono solo per la #Lombardia? Nella #Campania di #DiMaio e #Fico è tutto co… - repubblica : Il miracolo di Maradona, il Napoli e la Roma fanno la pace: Bruno Conti ai Quarteri spagnoli con una corona di fiori - mariocalabresi : La scritta sul muro del cimitero dopo il primo scudetto di #Maradona “Cosa vi siete persi”. @ancarot oggi su… - MondoNapoli : Repubblica - Il Napoli non vuole rischiare con Osimhen - - napolista : Repubblica: #NapoliRoma, oggi il provino decisivo per #Ospina Lo staff medico del Napoli valuterà le sue condizioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Napoli Covid, De Luca: "Zone e controzone sono una grande buffonata" La Repubblica Depistaggi nel caso Cucchi, un altro ufficiale dell'Arma rischia il processo

La Procura di Napoli chiude l'inchiesta nei confronti del colonnello Pascale e di un vicebrigadiere. Avrebbe trasmesso il messaggio: "Dobbiamo ...

Terrore a Poggiomarino, crolla un mobilificio: nessuna vittima

Terrore a Poggiomarino, crolla un mobilificio. Operai salvi per miracolo, in fuga prima del cedimento strutturale ...

La Procura di Napoli chiude l'inchiesta nei confronti del colonnello Pascale e di un vicebrigadiere. Avrebbe trasmesso il messaggio: "Dobbiamo ...Terrore a Poggiomarino, crolla un mobilificio. Operai salvi per miracolo, in fuga prima del cedimento strutturale ...