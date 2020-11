Renato Zero, tre dischi in tre mesi: 'Non abbandono musica e sogni' (Di sabato 28 novembre 2020) Tre dischi, in tre mesi. Perch sapevo che quest opera avrebbe dovuto sopperire anche alle distanze che questo mostro, il covid, ci ha imposto . Mi sembrato di fornire al pubblico la ricetta per ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 28 novembre 2020) Tre, in tre. Perch sapevo che quest opera avrebbe dovuto sopperire anche alle distanze che questo mostro, il covid, ci ha imposto . Mi sembrato di fornire al pubblico la ricetta per ...

manuel51368812 : Ascolta '2 parte rock 80 weekend renato zero' di @manumanuelmorr1 via #spreaker - manuel51368812 : Ascolta 'rock 80 weekend renato zero' di @manumanuelmorr1 via #spreaker - SoniaLaVera : RT @marco_gervasoni: renato Zero molto più anticonformista di tutti i guitti del regime sanitocratico tipo vasco , Pelù , Jovanotti, M’Anno… - SaCe86 : Renato Zero, i tempi cambiano ma non abbandono la musica - AgenziaOpinione : RAI 1 * “ “DOMENICA IN ” * « DOMENICA 29 NOVEMBRE SI APRIRÀ CON UN AMPIO SPAZIO DEDICATO A RENATO ZERO »… -