Regioni, da domenica si cambia: Lombardia, Piemonte e Calabria arancioni. Liguria e Sicilia gialle (Di sabato 28 novembre 2020) Da domenica passaggio di Piemonte, Lombardia e Calabria da zone rosse ad arancioni. Invece Liguria e Sicilia diventano gialle In vista di un unico nuovo dpcm, dal 4 dicembre, che dovrebbe essere valido anche per il periodo di Natale, cambiano alcune misure. I negozi saranno aperti fino alle 21 per evitare assembramenti, mentre i ristoranti chiuderanno sempre alle 18 e saranno chiusi nelle zone arancioni a Natale e Santo Stefano. E ancora: lo spostamento tra le Regioni potrà avvenire solo per i residenti nella regione che si intende raggiungere. Al vaglio ancora altre visure con l'obiettivo di limitare gli effetti di diffusione del contagio Covid per un eventuale esodo natalizio. Intanto resta in vigore ...

