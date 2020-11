Regione, via alle gare per rendere sicuri 40 chilometri di strade tra il Palermitano e il Nisseno (Di domenica 29 novembre 2020) Oltre 45 milioni per le strade del Palermitano, l'appello: 'Presentare subito i progetti' 20 agosto 2019 In arrivo 35 milioni per le strade provinciali: 'Cantieri dove servono e tempi più brevi' 7 ... Leggi su palermotoday (Di domenica 29 novembre 2020) Oltre 45 milioni per ledel, l'appello: 'Presentare subito i progetti' 20 agosto 2019 In arrivo 35 milioni per leprovinciali: 'Cantieri dove servono e tempi più brevi' 7 ...

RegioneER : #coronavirus, @RegioneER pronta per lo STOCCAGGIO dei VACCINI. DISPONIBILI A INIZIO ANNO. Destinati in via priorita… - lordvoldemort70 : RT @SardegnaG: Proprio nel giorno del disastro #meteo arriva la #notizia del via libera imminente in regione al #Piano casa, cade il vincol… - AicardiClaudio : Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte: I ragazzi delle scuole medie piemontesi devono tornare in classe! - Fir… - Lgiova66 : RT @SardegnaG: Proprio nel giorno del disastro #meteo arriva la #notizia del via libera imminente in regione al #Piano casa, cade il vincol… - Roberta67283980 : RT @SardegnaG: Proprio nel giorno del disastro #meteo arriva la #notizia del via libera imminente in regione al #Piano casa, cade il vincol… -