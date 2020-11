Realtà Popolare, Antonio Pedicini nuovo coordinatore di Benevento (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl presidente nazionale di Realtà Popolare, Pasquale Buffardi, di concerto con la responsabile per la provincia di Benevento, Giovanna Romano, comunica di aver conferito ad Antonio Pedicini la nomina di responsabile per la città di Benevento. A Pedicini è stata anche conferita la nomina di responsabile nazionale del Dipartimento Economia e Finanza. Classe ’73, nato e cresciuto a Benevento dove attualmente vive, Antonio Pedicini dal 2007 è intermediario assicurativo e ha lavorato per importanti Realtà nazionali, quali InaAssitalia, AxaAssicurazioni, Unipolsai. Dal 2009 è anche consulente finanziario, regolarmente iscritto nell’Albo nazionale Consob. Tra le sue passioni, oltre ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl presidente nazionale di, Pasquale Buffardi, di concerto con la responsabile per la provincia di, Giovanna Romano, comunica di aver conferito adla nomina di responsabile per la città di. Aè stata anche conferita la nomina di responsabile nazionale del Dipartimento Economia e Finanza. Classe ’73, nato e cresciuto adove attualmente vive,dal 2007 è intermediario assicurativo e ha lavorato per importantinazionali, quali InaAssitalia, AxaAssicurazioni, Unipolsai. Dal 2009 è anche consulente finanziario, regolarmente iscritto nell’Albo nazionale Consob. Tra le sue passioni, oltre ...

