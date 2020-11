Rapina da film a Casandrino, 4 banditi in azione (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasandrino (Na) – Erano in auto e hanno aspettato il momento giusto per entrare in azione. Rapina da film a Casandrino, comune a nord di Napoli. In quattro armati sono scesi da un’automobile e hanno circondato un portavalori che aveva appena ritirato gli incassi al supermercato Lidl. Pistole puntate al viso della guardia giurata che ha ceduto i plichi con soldi in contanti che sarebbero stati depositati in banca. Dopo il colpo i Rapinatori, che per modus operandi sono ritenuti esperti del ‘settore’, sono balzati in auto e scappati. Sono in corso indagini dei carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Erano in auto e hanno aspettato il momento giusto per entrare inda, comune a nord di Napoli. In quattro armati sono scesi da un’automobile e hanno circondato un portavalori che aveva appena ritirato gli incassi al supermercato Lidl. Pistole puntate al viso della guardia giurata che ha ceduto i plichi con soldi in contanti che sarebbero stati depositati in banca. Dopo il colpo itori, che per modus operandi sono ritenuti esperti del ‘settore’, sono balzati in auto e scappati. Sono in corso indagini dei carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

megalomaxi92 : Nella mia nuova recensione ho voluto analizzare come la cronaca nera italiana abbia ispirato il nostro cinema. L'h… - Stasera_in_TV : PARAMOUNT CHANNEL: (21:10) The Bank Job - La rapina perfetta (Film) #StaseraInTV 23/11/2020 #PrimaSerata #thebankjob-larapinaperfetta - fabiofiumeNa : Si parla infatti di una rapina nel perfetto stile Bonnie & Clyde. La proposta di matrimonio del nostro @neslimusic… - Michele18014751 : @pisto_gol A volte si ha come l’impressione che al VAR ogni tanto siamo distratti a fare altro invece di guardare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina film Rapina da film a Casandrino, 4 banditi in azione anteprima24.it Rapina da film a Casandrino, 4 banditi in azione

Pistole puntate al viso della guardia giurata che ha ceduto i plichi con soldi in contanti che sarebbero stati depositati in banca ...

La banda di ‘Ocean’s’ diventa al femminile nell’epoca di #MeToo

In epoca di #MeToo gli uomini del mondo del cinema devono iniziare a tremare. Le donne, una volta denunciati molestie e abusi e rivendicato il diritto ad un ...

Pistole puntate al viso della guardia giurata che ha ceduto i plichi con soldi in contanti che sarebbero stati depositati in banca ...In epoca di #MeToo gli uomini del mondo del cinema devono iniziare a tremare. Le donne, una volta denunciati molestie e abusi e rivendicato il diritto ad un ...