Raimondo Todaro a Italia Sì | “E’ importante sapere chiedere scusa” Foto

Raimondo Todaro aveva già annunciato la sua presenza oggi a Italia Sì, pronto a raccontare tutto ciò che è accaduto nel fine settimana dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle (Foto). Entra con le stampelle e spiega subito: "Ho avuto questo incidente anche banale il giorno prima della finale di Ballando con le Stelle, in sala prove" aggiunge che ha fatto tutto da solo ma non dice esattamente quando si è fatto male, poi prosegue: "Il giorno della puntata ho chiesto di non dire nulla a Milly Carlucci quando il medico mi ha detto che secondo lui avevo l'alluce era rotto: ho ballato con l'alluce fratturato". Raimondo Todaro aveva in testa solo la finale di Ballando con le Stelle, ha stretto i denti e si è presentato in pista cercando di dare il meglio. Non è andata come speravano lui ...

