Quel gesto | il giorno in cui ho lasciato il calcio | struggente Francesco Totti | l' aneddoto su Maradona mai rivelato prima

Ospite in studio di Silvia Toffanin a Verissimo, il programma del sabato su Canale 5 nella puntata di oggi, 28 novembre, ecco Francesco Totti, reduce da un periodo durissimo: la morte del padre Enzo, poi la battaglia col coronavirus. Ma l'intervista parte dalla morte di Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso mercoledì a 60 anni: "Lui è ancora qui con noi - premette l'ex capitano della Roma -. Le emozioni che ci ha lasciato sono irripetibili. Avevo un bellissimo rapporto con Diego. Fuori dal terreno di gioco era una persona straordinaria mentre in campo era il calcio, era inimitabile. Neanche alla Playstation si può copiare Quello che faceva lui. Lo voglio ricordare così, è come se non fosse mai morto, rimarrà qui sulla terra perché era diverso da tutti gli altri", ha affermato ...

