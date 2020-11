Quanti soldi ha guadagnato Dorothea Wierer per la vittoria a Kontiolahti? Il montepremi per l’individuale (Di sabato 28 novembre 2020) Dorothea Wierer ha vinto l’individuale di Kontiolahti, prova che ha aperto la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. L’altoatesina ha giganteggiato in Finlandia, è stata capace di coprire tutti i bersagli (spettacolare 20 su 20) e, grazie alla velocità di tiro al poligono, è riuscita a salire sul gradino più alto del podio. La nostra portacolori, vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo, ha battuto la temibile tedesca Denise Herrmann per appena otto decimi e può così incominciare al meglio l’assalto alla terza Coppa del Mondo consecutiva. La 30enne è abituata a questi risultati: quella odierna è la sua 12ma vittoria nel massimo circuito itinerante, di cui cinque sigilli raccolti proprio in questo format di gara. La Campionessa del Mondo di specialità è stata impeccabile e naturalmente questi ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020)ha vintodi, prova che ha aperto la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. L’altoatesina ha giganteggiato in Finlandia, è stata capace di coprire tutti i bersagli (spettacolare 20 su 20) e, grazie alla velocità di tiro al poligono, è riuscita a salire sul gradino più alto del podio. La nostra portacolori, vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo, ha battuto la temibile tedesca Denise Herrmann per appena otto decimi e può così incominciare al meglio l’assalto alla terza Coppa del Mondo consecutiva. La 30enne è abituata a questi risultati: quella odierna è la sua 12manel massimo circuito itinerante, di cui cinque sigilli raccolti proprio in questo format di gara. La Campionessa del Mondo di specialità è stata impeccabile e naturalmente questi ...

borghi_claudio : Fatto uno scostamento se ne fa un altro. Certo. Succede quando NON SI HA IDEA DI QUANTI SOLDI SERVANO #gualtieri - davided81 : Oggi davanti a questi Chupa Chups più grandi della mia faccia mi sono chiesto: 'Ma quanti anni ci andrà a finirlo?'… - reealmb : @trefallo Come buttare i soldi per delle cavolate... quanti anni hai due? - Iaia912 : @Frances11901980 Cmq trovo davvero penoso che fate questo tipo ragionamento andare a guardare quanti soldi mancano… - LIGHTSUPMP : @sunvlouis ale quanti soldi hai vinto quindi? -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti soldi Agrigento, il bancomat che tutti sognano: quanti soldi "sputa" fuori", ora è caccia ai "fortunati" Liberoquotidiano.it Dall'Imu al canone Rai: stangata fiscale sui terremotati

La realtà, per loro, è tanto chiara quanto amara: rischiano di perdere anche quei pochi ... Nella legge di bilancio mancano inoltre i soldi per la ricostruzione dei territori dell'Italia centrale ...

Cashback, si parte l'8 dicembre: ecco come si ottiene. Salta il bonus Cig di Natale

Il cashback dovrebbe partire in via sperimentale dall'8 dicembre: secondo quanto apprende l'Ansa da fonti di governo sarà da quella data, e non dal primo dicembre come ...

La realtà, per loro, è tanto chiara quanto amara: rischiano di perdere anche quei pochi ... Nella legge di bilancio mancano inoltre i soldi per la ricostruzione dei territori dell'Italia centrale ...Il cashback dovrebbe partire in via sperimentale dall'8 dicembre: secondo quanto apprende l'Ansa da fonti di governo sarà da quella data, e non dal primo dicembre come ...