Quanti anni ha Mike Tyson? Il ritorno con un fisico da trentenne E potrebbe non essere finita qui…

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020)ha 54. Il ribattezzato Ironè nato a Brooklyn (New York, USA) il 30 giugno 1966 e ha dunque spento le candeline durante la scorsa estate. Il già Campione del Mondo dei pesi massimi, icona indiscussa della boxe negli ultimi tre decenni, tornerà sul ring questa notte per affrontare Roy Jones Jr. in uno degli incontri più attesi dell’ultimo periodo. Il ribattezzato Ironsi è sottoposto a durissimi allenamenti per tutto il 2020, ha postato video e foto continui sui suoi profili social e ha messo in mostra undavvero statuario! Lo statunitense è in forma smagliante, con ildi un! Egli stesso ha dichiarato che non pesava così poco da quando aveva 18. Si rimetterà i guantoni a 15 ...