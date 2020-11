Pusher senegalese arrestato per la settima volta Il giudice lo scarcera | “È un reato lieve”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 28 novembre 2020) La notizia è passata pressoché inosservata sui giornali nazionali. Solo l’edizione di Repubblica Torino gli ha dedicato dello spazio. Su La Stampa, invece, è stata ignorata. Il motivo dello scarso interesse nazionale è facilmente intuibile. Il protagonista è un. Ai tempi del governo Pd-M5s, certe notizie meglio non enfatizzarle. Chi è ile rilasciato Lui si chiama Mbaye Diop, ha 40 anni, vive in Italia da almeno sei anni. Non si sa se sia sbarcato a Lampedusa o arrivato via terra. Ma non è questo il fatto dirimente. Il fatto è che il criminale in questione fa di professione lo spacciatore. Ilè arrivato infatto al settimo arresto per droga. Dal 2014 ad oggi, altre cinque volte è stato denunciato per lo ...