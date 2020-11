Punto d' oro strappato all' Empoli

(Di sabato 28 novembre 2020) LE PAGELLINE PERINA 7: uno dei protagonisti della partita. Il pallone che gli sfugge sul colpo di testa di La Mantia è l'unica lacuna di un pomeriggio felice. Per il resto, para splendidamente un ...

FBiasin : La cosa che impressiona di più di #Ibrahimovic è che terminerà la carriera senza aver vinto un Pallone d'Oro. A q… - paranzafritta : RT @coldblackarrow: Era soltanto un ragazzino e i suoi compagni lo ammiravano a tal punto da chiamarlo già El Pibe De Oro. Diego, infatti,… - GhostJR__ : RT @coldblackarrow: Era soltanto un ragazzino e i suoi compagni lo ammiravano a tal punto da chiamarlo già El Pibe De Oro. Diego, infatti,… - franonesiste : RT @coldblackarrow: Era soltanto un ragazzino e i suoi compagni lo ammiravano a tal punto da chiamarlo già El Pibe De Oro. Diego, infatti,… - coldblackarrow : Era soltanto un ragazzino e i suoi compagni lo ammiravano a tal punto da chiamarlo già El Pibe De Oro. Diego, infat… -

Ultime Notizie dalla rete : Punto oro

VicenzaToday

Benevento Juventus finisce 1-1, apre le marcature Morata (poi espulso post gara) e risponde Letizia. Il terzino giallorosso alla seconda rete in campionato.Due sono i nomi che questa settimana hanno fatto schizzare in alto gli ascolti della tv (tradizionale e in streaming): il premier Conte e Diego Armando Maradona ...