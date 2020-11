PSG-Manchester United: il pre gara (Di sabato 28 novembre 2020) Penultima giornata del girone H. PSG-Manchester United può sentenziare la prima qualificata del gruppo. Appuntamento a mercoledì 2 dicembre. Come arrivano le squadre? I francesi nel girone sono secondi con sei punti, a pari merito con il Red Bull Salisburgo. Nell’ultima gara il PSG ha battuto proprio gli austriaci con il risultato di 1-0. Un risultato che permette ai francesi di sperare ancora nel passaggio del turno. Il Manchester United ha vinto agevolmente l’ultima gara contro i turchi del Basaksehir per 3-1 ad Old Trafford. Primo posto in classifica e possibilità di chiudere il discorso qualificazione e primato del girone già mercoledì sera al Parco dei Principi. Questa gara però peserà di più ai francesi. Un pareggio o una sconfitta ed un eventuale ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 28 novembre 2020) Penultima giornata del girone H. PSG-può sentenziare la prima qualificata del gruppo. Appuntamento a mercoledì 2 dicembre. Come arrivano le squadre? I francesi nel girone sono secondi con sei punti, a pari merito con il Red Bull Salisburgo. Nell’ultimail PSG ha battuto proprio gli austriaci con il risultato di 1-0. Un risultato che permette ai francesi di sperare ancora nel passaggio del turno. Ilha vinto agevolmente l’ultimacontro i turchi del Basaksehir per 3-1 ad Old Trafford. Primo posto in classifica e possibilità di chiudere il discorso qualificazione e primato del girone già mercoledì sera al Parco dei Principi. Questaperò peserà di più ai francesi. Un pareggio o una sconfitta ed un eventuale ...

