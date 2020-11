Proteste a Londra contro le misure anti-Covid | oltre 60 arresti

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 28 novembre 2020)60 persone sono state arrestate nel centro dinel corso delle manifestazionilerestrittive adottate dal Governo britannico per contenere la pandemia. Centinaia di manifesthanno marciato per la citta’ vicino a Oxford Street cantando “liberta’”, mentre alcuni hanno esposto dei cartelli con la scritta “smettetela di tenerci sottollo” e “niente più serrate”. La polizia metropolitana diha riferito che glisono dovuti, in particolare, alla violazione delle norme per il contrasto al coronavirus e che il numero delle persone in stato di detenzione potrebbe aumentare. “Continuiamo a esortare le persone a tornare a casa”, ha aggiunto la polizia metropolitana. Secondo quanto riferito dall’emittente ...