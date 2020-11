Proroga scadenza patente e foglio rosa al 2021: ecco quando rinnovare (Di sabato 28 novembre 2020) Proroga scadenza patente e foglio rosa al 2021: l’iniziativa ha incassato il nullaosta del Parlamento. Durerà fino al termine dello stato di emergenza: nel caso in cui dovesse essere Prorogato la scadenza dei documenti slitterà ancora, in automatico. Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi elettorali TP: piste sci, un italiano su due contrario all’apertura patente e foglio rosa: rinvio fino a fine emergenza patente e foglio rosa scaduti durante il periodo di emergenza coronavirus o in scadenza: il Parlamento ha approvato la Proroga fino al termine dello stato di emergenza che per il ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 28 novembre 2020)al: l’iniziativa ha incassato il nullaosta del Parlamento. Durerà fino al termine dello stato di emergenza: nel caso in cui dovesse essereto ladei documenti slitterà ancora, in automatico. Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi elettorali TP: piste sci, un italiano su due contrario all’apertura: rinvio fino a fine emergenzascaduti durante il periodo di emergenza coronavirus o in: il Parlamento ha approvato lafino al termine dello stato di emergenza che per il ...

