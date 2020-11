Pronostico di Molde-Dundalk, 5a giornata di Europa League (Di sabato 28 novembre 2020) Giovedì sera i norvegesi del Molde si giocheranno una buona parte delle loro chance ci qualificarsi ai sedicesimi di finale di Europa League. Il Molde, secondo nel gruppo B al pari del Rapid Vienna ospiterà gli irlandesi del Dundalk, ultimi a 0 punti dopo 4 giornate. Di seguito il Pronostico di Molde-Dundalk. LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE: Molde FK (4-3-3): Bjørnbak; Gregersen, Haugen, Wingo, Ellingsen, Aursnes, Eikrem, Brynhildsen, Hestad, Omoijuanfo. All. Moe. Dundalk (3-4-3): Rogers; Hoare, Boyle, Cleary; Gannon, Shields, Sloggett, Dummigan; Colovic, McMillan, Duffy. All. Giovagnoli. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE: Come detto la gara è fondamentale, soprattutto per i padroni di casa. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 28 novembre 2020) Giovedì sera i norvegesi delsi giocheranno una buona parte delle loro chance ci qualificarsi ai sedicesimi di finale di. Il, secondo nel gruppo B al pari del Rapid Vienna ospiterà gli irlandesi del, ultimi a 0 punti dopo 4 giornate. Di seguito ildi. LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE:FK (4-3-3): Bjørnbak; Gregersen, Haugen, Wingo, Ellingsen, Aursnes, Eikrem, Brynhildsen, Hestad, Omoijuanfo. All. Moe.(3-4-3): Rogers; Hoare, Boyle, Cleary; Gannon, Shields, Sloggett, Dummigan; Colovic, McMillan, Duffy. All. Giovagnoli. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE: Come detto la gara è fondamentale, soprattutto per i padroni di casa. Il ...

