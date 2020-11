Pronostici di oggi 29 novembre | Chelsea-Tottenham | Napoli-Roma | Milan-Fiorentina

Leggi su infobetting

(Di domenica 29 novembre 2020) Eccoci dunque al riepilogo deidi29. Grandi partite per una grande domenica di calcio italiano ed europeo tutta da vivere. Match insidioso per unprivo di Ibra mentre a Londra va in scena un grande derby. Riportiamo il solito link per la comparazione quote delle partite del giorno. Di seguito InfoBetting: Scommesse Sportive e