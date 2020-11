Programmi TV di stasera, domenica 29 novembre 2020. Gino Strada e Diodato da Fazio, Guenda Goria e Paolo Brosio dalla D’Urso (Di domenica 29 novembre 2020) Che Tempo Che Fa - Filippa Lagerbäck Rai1, ore 21.40: Vite in fuga – 1^Tv Fiction di Luca Ribuoli del 2020, con Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova. Prodotta in Italia. Maggio: Claudio chiede aiuto a Udo, un geniale informatico con seri disturbi di personalità, perché trovi delle immagini della notte in cui Riccardo è stato assassinato, per dimostrare che in quel momento lui era in auto con Gloria Santini. Silvia nel frattempo non riesce più a convivere con il sospetto che suo marito possa essere un assassino. Ed è in questo frangente che incontra Elio: un uomo di cui ci si può fidare. Udo: La Serravalle dopo aver scoperto che a telefonare a Gloria è stata una cameriera del pub dove lavora Silvia, sente di essere arrivata ad una vera svolta nella sua indagine. Silvia chiede aiuto a Casiraghi, che anche stavolta sarà determinante per ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 29 novembre 2020) Che Tempo Che Fa - Filippa Lagerbäck Rai1, ore 21.40: Vite in fuga – 1^Tv Fiction di Luca Ribuoli del, con Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova. Prodotta in Italia. Maggio: Claudio chiede aiuto a Udo, un geniale informatico con seri disturbi di personalità, perché trovi delle immagini della notte in cui Riccardo è stato assassinato, per dimostrare che in quel momento lui era in auto con Gloria Santini. Silvia nel frattempo non riesce più a convivere con il sospetto che suo marito possa essere un assassino. Ed è in questo frangente che incontra Elio: un uomo di cui ci si può fidare. Udo: La Serravalle dopo aver scoperto che a telefonare a Gloria è stata una cameriera del pub dove lavora Silvia, sente di essere arrivata ad una vera svolta nella sua indagine. Silvia chiede aiuto a Casiraghi, che anche stavolta sarà determinante per ...

