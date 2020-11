Pooh, nuovo lutto per famiglia di Stefano D'Orazio: "Basta addii senza ultimo saluto" (Di sabato 28 novembre 2020) Milano, 28 novembre 2020 - Ieri il nuovo lutto che ha colpito la grande famiglia dei Pooh : a pochi giorni dalla morte dello storico batterista Stefano d'Orazio, si è spento il padre di Tiziana ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 28 novembre 2020) Milano, 28 novembre 2020 - Ieri ilche ha colpito la grandedei: a pochi giorni dalla morte dello storico batteristad', si è spento il padre di Tiziana ...

