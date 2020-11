Pokémon GO: a dicembre Kyurem e MegaAbomasnow (Di sabato 28 novembre 2020) Pokémon GO: Kyurem e MegaAbomasnow negli eventi di dicembre. Annunciate le novità natalizie fino al 29 dicembre Le festività natalizie si avvicinano e, per l’occasione, Niantic Labs fa un regalo di Natale anticipato ai giocatori di Pokémon GO. Da martedì 1° dicembre partiranno diversi eventi speciali che intratterranno gli allenatori per tutto il mese. Kyurem… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 28 novembre 2020)GO:negli eventi di. Annunciate le novità natalizie fino al 29Le festività natalizie si avvicinano e, per l’occasione, Niantic Labs fa un regalo di Natale anticipato ai giocatori diGO. Da martedì 1°partiranno diversi eventi speciali che intratterranno gli allenatori per tutto il mese.… L'articolo Corriere Nazionale.

MangaForevernet : ? Pokémon GO, gli eventi di dicembre ? ? - Nintendo4Switch : RT @NintendoHall: Pokèmon GO: svelati gli eventi di dicembre tra scoperte straordinarie, raid di MegaAbomasnow e Kyurem ed altro https://t… - Nintendo4Switch : RT @NintendoHall: Pokèmon GO: svelati gli eventi di dicembre tra scoperte straordinarie, raid di MegaAbomasnow e Kyurem ed altro https://t… - Mechanica_ARMS : RT @NintendoHall: Pokèmon GO: svelati gli eventi di dicembre tra scoperte straordinarie, raid di MegaAbomasnow e Kyurem ed altro https://t… - Mavis4Vermilion : RT @NintendoHall: Pokèmon GO: svelati gli eventi di dicembre tra scoperte straordinarie, raid di MegaAbomasnow e Kyurem ed altro https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon dicembre La Happy Casa Brindisi conferma: anche quest’anno c’è Fika Sportando