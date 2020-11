Pirlo: “Dovevamo chiuderla, ci è mancata l’esperienza” (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Andrea Pirlo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi toccati dall’allenatore della Juventus al termine della gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Analisi – “Avevamo gestito bene il primo tempo passando in vantaggio, la potevamo chiudere ma non ci siamo riusciti perché non riusciamo ancora a capire i momenti della partita. Bisognava far finire il primo tempo, ma abbiamo battuto un corner veloce concedendo al Benevento un’ultima occasione che ci è stata fatale. Nel finale siamo stati poco lucidi e troppo nervosi. Dobbiamo lavorare e continuare a crescere. Quando ci mancano giocatori di esperienza andiamo in difficoltà“. Ronaldo – “Già mercoledì in Champions aveva avuto un problemino ma aveva deciso di giocare ugualmente. E’ normale che qualcuno si affatichi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Andreaha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi toccati dall’allenatore della Juventus al termine della gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Analisi – “Avevamo gestito bene il primo tempo passando in vantaggio, la potevamo chiudere ma non ci siamo riusciti perché non riusciamo ancora a capire i momenti della partita. Bisognava far finire il primo tempo, ma abbiamo battuto un corner veloce concedendo al Benevento un’ultima occasione che ci è stata fatale. Nel finale siamo stati poco lucidi e troppo nervosi. Dobbiamo lavorare e continuare a crescere. Quando ci mancano giocatori di esperienza andiamo in difficoltà“. Ronaldo – “Già mercoledì in Champions aveva avuto un problemino ma aveva deciso di giocare ugualmente. E’ normale che qualcuno si affatichi ...

