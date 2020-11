Piogge torrenziali Sardegna, allagamenti. Rischio alluvione (Di sabato 28 novembre 2020) Meteo con Piogge torrenziali in Sardegna. Una forte ondata di maltempo si sta battendo in queste ore in Sardegna, dove alcune stagioni meteo del nuorese hanno raggiunto già i 300 mm di pioggia. Ma quantitativi consistenti sono segnalati in un’ampia area della Sardegna orientale e di rilievi interni esposti al vento di scirocco, con Piogge che hanno raggiunto i 150 mm in numerose località. Un’altra area Rischio nubifragi è quella del medio Campidano, in particolare il settore occidentale, dove alcuni comuni sono isolati a causa dello straripamento di corsi d’acqua. Le precipitazioni cadono sotto forma di temporali anche di forte intensità. Da segnalare Piogge e temporale anche su Cagliari, dove molti danni sono causati dal vento particolarmente ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 28 novembre 2020) Meteo conin. Una forte ondata di maltempo si sta battendo in queste ore in, dove alcune stagioni meteo del nuorese hanno raggiunto già i 300 mm di pioggia. Ma quantitativi consistenti sono segnalati in un’ampia area dellaorientale e di rilievi interni esposti al vento di scirocco, conche hanno raggiunto i 150 mm in numerose località. Un’altra areanubifragi è quella del medio Campidano, in particolare il settore occidentale, dove alcuni comuni sono isolati a causa dello straripamento di corsi d’acqua. Le precipitazioni cadono sotto forma di temporali anche di forte intensità. Da segnalaree temporale anche su Cagliari, dove molti danni sono causati dal vento particolarmente ...

VogelsangSrl : I trituratori a due alberi #XRipper di #Vogelsang aiutano a proteggere gli impianti di trattamento Acque dai danni… - meteosardegnait : Sardegna, PESSIME notizie per il meteo tra venerdì e soprattutto sabato. SEGUIRANNO aggiornamenti. #sardegna… - infoitsalute : Sardegna, rischio nubifragi con piogge torrenziali e intense: maxi ondata di maltempo in arrivo - sardanews : Sardegna, rischio nubifragi con piogge torrenziali e intense: maxi ondata di maltempo in arrivo - vivere_sardegna : Sardegna, rischio nubifragi con piogge torrenziali e intense: maxi ondata di maltempo in arrivo -

