Pierfrancesco Favino al Vanity Fair Stories | «La mia totale e bella insicurezza»

(Di sabato 28 novembre 2020) Prima il David di Donatello per Il Traditore, poi il Nastro d’Argento per Hammamet e infine la Coppa Volpi a Venezia per Padrenostro. «Non c’è che dire, è stato un anno carico di soddisfazioni», sorride Pierfrancesco Favino, ospite del nostro Vanity Fair Stories, quest’anno in versione digitale. «Purtroppo mi sono goduto la gioia in solitudine, avrei voluto condividerla di più». Colpa del coronavirus, ovviamente, che ha colpito con violenza anche il mondo dello spettacolo.