“Perché ho salvato la vita al signor ‘Covid non esiste'” (Di sabato 28 novembre 2020) Il Corriere della Sera pubblica la lettera di un rianimatore di un ospedale lombardo che racconta come il suo lavoro consista nel salvare vite con grande sacrificio anche personale, nonostante non tutti i pazienti siano grati per questo, e alcuni siano addirittura dei negazionisti. Ecco il testo della lettera: L’altra notte in reparto abbiamo cambiato una cannula trachestomica a un paziente in rianimazione per severa insufficienza respiratoria da Covid-19 che ha necessitato di ventilazione invasiva e supporto delle funzioni vitali. Cannula che ha la peculiarità di permettere la fonazione, e quindi, finalmente, la capacità di espressione verbale. Uno dei primi concetti espressi del paziente è stato: «Il Covid non esiste!». Il mio giovane e bravo collega gli ha fatto notare che si trovava lì per il Covid-19, che noi avevamo trattato e curato («con ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Il Corriere della Sera pubblica la lettera di un rianimatore di un ospedale lombardo che racconta come il suo lavoro consista nel salvare vite con grande sacrificio anche personale, nonostante non tutti i pazienti siano grati per questo, e alcuni siano addirittura dei negazionisti. Ecco il testo della lettera: L’altra notte in reparto abbiamo cambiato una cannula trachestomica a un paziente in rianimazione per severa insufficienza respiratoria da Covid-19 che ha necessitato di ventilazione invasiva e supporto delle funzionili. Cannula che ha la peculiarità di permettere la fonazione, e quindi, finalmente, la capacità di espressione verbale. Uno dei primi concetti espressi del paziente è stato: «Il Covid non!». Il mio giovane e bravo collega gli ha fatto notare che si trovava lì per il Covid-19, che noi avevamo trattato e curato («con ...

borghi_claudio : @ClaudioTalanti Perchè dice che abbiamo salvato il governo? Se avessimo votato no invece di 550 si e 0 no sarebbe s… - giove_luna : RT @neXtquotidiano: 'Perché ho salvato la vita al signor 'Covid non esiste'' - neXtquotidiano : 'Perché ho salvato la vita al signor 'Covid non esiste'' - tizianasullalun : P. S E cari #MariaTeresa e #Andrea #Massimiliano le ha sempre salvato il sedere in quella casa. Adesso passa lui ch… - AMC11076378 : ....Sarebbe ancora qui con noi se fosse venuto alla Juve perché l’ambiente lo avrebbe salvato, non la società ma pr… -

Ultime Notizie dalla rete : “Perché salvato Covid e green economy, da Ecomondo la ricetta verde per la ripresa dell’Italia Yahoo Notizie