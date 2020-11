Pensioni anticipate 2021, ultime news: dopo quota 100 la nebbia? (Di sabato 28 novembre 2020) La Legge di Bilancio che è stata approvata il 17 ottobre dal Consiglio dei Ministri in questi giorni approderà dapprima nelle Commissioni Parlamentari e quindi nell’Aula della Camera prima e del Senato poi per le eventuali modifiche. Successivamente ci sarà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2020 in modo che i suoi effetti decorreranno dal 1° gennaio 2021. Ebbene, come purtroppo ampiamente previsto, nelle oltre 200 pagine di testo, nella parte che riguarda le Pensioni anticipate i due soli istituti che compaiono sono l’Ape Sociale e l’Opzione Donna. Due istituti che non si comprende il perché non sono strutturali. Sono approvati di anno in anno, e ogni anno devono essere inseriti nella Legge di bilancio. In questa manovra che è di 38 miliardi di € 22 miliardi di € sono in deficit e 15 miliardi di € sono ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 28 novembre 2020) La Legge di Bilancio che è stata approvata il 17 ottobre dal Consiglio dei Ministri in questi giorni approderà dapprima nelle Commissioni Parlamentari e quindi nell’Aula della Camera prima e del Senato poi per le eventuali modifiche. Successivamente ci sarà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2020 in modo che i suoi effetti decorreranno dal 1° gennaio. Ebbene, come purtroppo ampiamente previsto, nelle oltre 200 pagine di testo, nella parte che riguarda lei due soli istituti che compaiono sono l’Ape Sociale e l’Opzione Donna. Due istituti che non si comprende il perché non sono strutturali. Sono approvati di anno in anno, e ogni anno devono essere inseriti nella Legge di bilancio. In questa manovra che è di 38 miliardi di € 22 miliardi di € sono in deficit e 15 miliardi di € sono ...

