Pattinaggio artistico | vittoria e standing ovation per Yuma Kagiyama all’NHK Trophy 2020 | secondo Tomono

Si è concluso con una standing ovation l'NHK Trophy 2020, l'ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2020-2021 di Pattinaggio artistico andata in scena presso l'imponente Towa Pharmaceutical Ractab Dome della Prefettura di Osaka (Giappone). Nell'atto finale della rassegna, il libero della specialità individuale maschile, a trionfare è stato Yuma Kagiyama, autore di una performance di altissimo profilo dove ha segnato una differenza evidente in termini qualitativi con tutti gli avversari, anche oggi alle prese con prove molto sporche. Il terzo classificato all'ultima edizione dei Four Contintes ha confermato il primato ampiamente in suo possesso dopo il primo segmento sciorinando una prestazione da urlo, in cui ha eseguito tre salti ...

