Pattinaggio artistico: Kaori Sakamoto vince e incanta il pubblico all’NHK Trophy 2020, secondo posto per Higuchi (Di sabato 28 novembre 2020) Ma che bellezza. Kaori Sakatomoto ha vinto la gara del singolo femminile all’NHK Trophy 2020, ultimo atto del cosiddetto Grand Prix 2020-2021 di Pattinaggio artistico (quest’anno ridimensionato a soli quattro appuntamenti Nazionali) in svolgimento questo fine settimana ad Osaka (Giappone) incantando il pubblico presente alla Towa Pharmaceutical Ractab Dome con una prestazione d’eccellenza eseguita in modo impeccabile. L’atleta nipponica, già in testa dopo lo short, sulle note della colonna sonora del film “Matrix” ha presentato una coreografia ricchissima, con entrate e uscite dagli elementi complesse, basti pensare a quella davvero eccezionale del triplo rittberger atterrato in zona bonus, sfruttando inoltre benissimo tutta la ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Ma che bellezza.Sakatomoto ha vinto la gara del singolo femminile, ultimo atto del cosiddetto Grand Prix-2021 di(quest’anno ridimensionato a soli quattro appuntamenti Nazionali) in svolgimento questo fine settimana ad Osaka (Giappone)ndo ilpresente alla Towa Pharmaceutical Ractab Dome con una prestazione d’eccellenza eseguita in modo impeccabile. L’atleta nipponica, già in testa dopo lo short, sulle note della colonna sonora del film “Matrix” ha presentato una coreografia ricchissima, con entrate e uscite dagli elementi complesse, basti pensare a quella davvero eccezionale del triplo rittberger atterrato in zona bonus, sfruttando inoltre benissimo tutta la ...

TSTARANTO : Pattinaggio Artistico Taranto, Ilaria Di Maglie nel nuovo consiglio direttivo del Comitato Territoriale di Taranto… - niconico_noo : 17) pattinaggio artistico sul ghiaccio ?? 18) al pc guardando video vari, ma principalmente mi rilasso stando SEDUTA - vnderpressvre : voglio il pattinaggio artistico in prima serata non quelli che sputano per terra e ogni volta vengono inquadrati in primo piano Per Favore - mayaloveslouis_ : per 2 anni ho fatto sia pattinaggio artistico che ginnastica ritmica poi ho continuato solo ritmica per altri 3 ann… - fisritalia : È un azzurro del #pattinaggio #artistico, è di #Venezia, ama l'informatica e l'elettronica ?? ?? ed ha vinto una med… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico, GP Italia Egna 2020: nuova battaglia nel singolo maschile, attesa per Della Monica-Guarise OA Sport Pattinaggio artistico: Kaori Sakamoto vince e incanta il pubblico all’NHK Trophy 2020, secondo posto per Higuchi

Ma che bellezza. Kaori Sakatomoto ha vinto la gara del singolo femminile all’NHK Trophy 2020, ultimo atto del cosiddetto Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio artistico (quest’anno ridimensionato a soli ...

Brilla la stella di Gigliola Mattei: arriva l’onorificenza del Coni

Importante riconoscimento per Gigliola Mattei (foto). La presidentessa del Pattinaggio Artistico Riccione verrà insignita dal Coni (comitato olimpico nazionale italiano) della Stella di Bronzo al Meri ...

Ma che bellezza. Kaori Sakatomoto ha vinto la gara del singolo femminile all’NHK Trophy 2020, ultimo atto del cosiddetto Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio artistico (quest’anno ridimensionato a soli ...Importante riconoscimento per Gigliola Mattei (foto). La presidentessa del Pattinaggio Artistico Riccione verrà insignita dal Coni (comitato olimpico nazionale italiano) della Stella di Bronzo al Meri ...