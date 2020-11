Pattinaggio artistico: debutto con i fiocchi per Della Monica-Guarise, primi dopo lo short alla seconda tappa del Gran Premio Italia 2020 (Di sabato 28 novembre 2020) Ottimo ritorno sul ghiaccio per Nicole Della Monica-Matteo Guarise, coppia che ha ottenuto il primo posto dopo lo short program alla seconda tappa del Gran Premio Italia 2020, competizione interna di Pattinaggio artistico in scena questo fine settimana alla Würth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). Gli atleti delle Fiamme Oro hanno presentato per la prima volta il loro nuovo, bellissimo, programma interpretato sulle espressive note di “Let it be“, musica che risalta tutte le loro migliori caratteristiche con una coreografia incentrata sul concetto di distanza, davvero toccante in questo periodo così difficile. Per l’occasione le stelle ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Ottimo ritorno sul ghiaccio per Nicole-Matteo, coppia che ha ottenuto il primo postoloprogramdel, competizione interna diin scena questo fine settimanaWürth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). Gli atleti delle Fiamme Oro hanno presentato per la prima volta il loro nuovo, bellissimo, programma interpretato sulle espressive note di “Let it be“, musica che risalta tutte le loro migliori caratteristiche con una coreografia incentrata sul concetto di distanza, davvero toccante in questo periodo così difficile. Per l’occasione le stelle ...

