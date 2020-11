"Parole travisate". E ora Laura Pausini spiega il motivo del suo post contro Maradona - (Di sabato 28 novembre 2020) Carlo Lanna Dopo le polemiche per quel post contro Maradona, Laura Pausini spiega la verità che c'è dietro lo sfogo che ha fatto il giro del web I social sono quasi in rivolta dopo quanto è accaduto nel corso delle ultime ore. Laura Pausini, infatti, è finita nel mirino dei sostenitori di Maradona dopo che su Instagram è apparso un commento, poco lusinghiero, che l’artista ha dedicato al calciatore scomparso. Quel post, che è poi stato prontamente rimosso, ha fatto comunque il giro della rete e ha creato una lunga scia di polemiche. Queste ancora non si sono placate. C’è chi è in sostegno della cantante famosa anche all’estero e chi difende strenuamente l’operato del calciatore. La ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 28 novembre 2020) Carlo Lanna Dopo le polemiche per quella verità che c'è dietro lo sfogo che ha fatto il giro del web I social sono quasi in rivolta dopo quanto è accaduto nel corso delle ultime ore., infatti, è finita nel mirino dei sostenitori didopo che su Instagram è apparso un commento, poco lusinghiero, che l’artista ha dedicato al calciatore scomparso. Quel, che è poi stato prontamente rimosso, ha fatto comunque il giro della rete e ha creato una lunga scia di polemiche. Queste ancora non si sono placate. C’è chi è in sostegno della cantante famosa anche all’estero e chi difende strenuamente l’operato del calciatore. La ...

Cabrini: “Maradona sarebbe ancora vivo se fosse stato alla Juve”. Polemiche

Scintille in rete per l'affermazione dell'ex campione del mondo Cabrini. "Rapporto malato con il Napoli. Fosse stato alla Juve sarebbe vivo ...

