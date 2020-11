Parma, problemi per Cyprien. Il centrocampista salterà il Genoa (Di sabato 28 novembre 2020) Brutte notizie per il Parma da Wylan Cyprien. Come reso noto dal club ducale tramite il proprio sito ufficiale, il centrocampista di proprietà del Nizza ha rimediato un problema muscolare ai flessori della coscia destra nell’allenamento odierno. L’entità del problema sarà valutata nei prossimi giorni ma è certa la sua assenza nel match di lunedì contro il Genoa. Foto: Parma sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Brutte notizie per ilda Wylan. Come reso noto dal club ducale tramite il proprio sito ufficiale, ildi proprietà del Nizza ha rimediato un problema muscolare ai flessori della coscia destra nell’allenamento odierno. L’entità del problema sarà valutata nei prossimi giorni ma è certa la sua assenza nel match di lunedì contro il. Foto:sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Come riporta ParmaLive, arrivano notizie contrastanti dopo l’allenamento del sabato in casa Parma, per quanto concerne la situazione in infermeria. In particolare, le novità positive giungono da Herna ...

Parma, problema muscolare per Cyprien. Lesione per Sohm

PARMA - Parma al lavoro a Collecchio nella mattinata di oggi agli ordini del tecnico Liverani. I crociati hanno svolto esercizi di riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è stato con ...

