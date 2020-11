Parigi, scontri nella Marcia delle Libertà: diversi agenti feriti (Di sabato 28 novembre 2020) Parigi, scontri e feriti durante la Marcia delle Libertà per protestare contro la legge sulla sicurezza globale voluta dal governo A Parigi come a Lille, Nantes, Lione, Montpellier e diverse altre città fraccesi, tutti in piazza per la Marcia delle Libertà. Ma nella capitale francese le buone intenzioni dei manifestanti si sono scontrate con a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 28 novembre 2020)durante laper protestare contro la legge sulla sicurezza globale voluta dal governo Acome a Lille, Nantes, Lione, Montpellier e diverse altre città fraccesi, tutti in piazza per la. Macapitale francese le buone intenzioni dei manifestanti si sono scontrate con a L'articolo proviene da Inews.it.

