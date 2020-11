Parigi, scontri e devastazioni alla manifestazione contro legge sulla sicurezza (Video) (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov – Pesanti scontri tra polizia e manifestanti scesi in strada a Parigi per protestare contro la legge per la sicurezza globale e il presunto razzismo delle forze dell’ordine. Una protesta montata in particolar modo dopo il pestaggio – da parte di alcuni agenti – del produttore musicale Michel Zecler. Stando a quanto riferito da Le Figaro, la polizia ha lanciato diversi lacrimogeni contro i manifestanti antifascisti vestiti di nero, in stile black bloc, che hanno innalzato barricate in strada e iniziato a lanciare sassi e bottiglie. Gli stessi manifestanti hanno iniziato poi ha spaccare le vetrine di alcuni negozi e a incendiare le auto in sosta, come riportato da Le Parisien. BREAKING – Very violent clashes in #Paris near the #Bastille as thousands protest the new ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov – Pesantitra polizia e manifestanti scesi in strada aper protestarelaper laglobale e il presunto razzismo delle forze dell’ordine. Una protesta montata in particolar modo dopo il pestaggio – da parte di alcuni agenti – del produttore musicale Michel Zecler. Stando a quanto riferito da Le Figaro, la polizia ha lanciato diversi lacrimogenii manifestanti antifascisti vestiti di nero, in stile black bloc, che hanno innalzato barricate in strada e iniziato a lanciare sassi e bottiglie. Gli stessi manifestanti hanno iniziato poi ha spaccare le vetrine di alcuni negozi e a incendiare le auto in sosta, come riportato da Le Parisien. BREAKING – Very violent clashes in #Paris near the #Bastille as thousands protest the new ...

