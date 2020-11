Parigi, decine di migliaia di persone contro la legge che vieta di filmare i poliziotti in azione: le immagini della “Marcia delle libertà” (Di sabato 28 novembre 2020) È partita da place de la République attorno alle 14 la “Marcia delle libertà” a Parigi, contemporaneamente a quella di Lione, Lille, Nantes, Rennes, Montpellier e almeno una decina di altre città in Francia. È la protesta contro la legge sulla “sicurezza globale” – e in particolare sull’articolo 24 che vieta di fotografare e filmare poliziotti in azione – ma anche contro le violenze della polizia negli ultimi giorni, dall’evacuazione dei migranti al pestaggio del produttore musicale nero Michel Zecler. A Parigi, almeno 20mila agenti sono schierati a protezione di alcune strade piene di negozi e oggi affollate per il primo giorno di riapertura dopo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) È partita da place de la République attorno alle 14 la, contemporaneamente a quella di Lione, Lille, Nantes, Rennes, Montpellier e almeno una decina di altre città in Francia. È la protestalasulla “sicurezza globale” – e in particolare sull’articolo 24 chedi fotografare ein– ma anchele violenzepolizia negli ultimi giorni, dall’evacudei migranti al pestaggio del produttore musicale nero Michel Zecler. A, almeno 20mila agenti sono schierati a protezione di alcune strade piene di negozi e oggi affollate per il primo giorno di riapertura dopo il ...

Parigi, 28 nov. (askanews) - Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Parigi, sfilando da piazza de La Republique a piazza de la Bastille, per manifestare contro la "legge per la sicurezza ...

