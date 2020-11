Paratici su Dybala: «Siamo tranquilli, come lo eravamo per De Ligt quando lo criticavano» (Di sabato 28 novembre 2020) Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato nel prepartita del match del Vigorito tra bianconeri e Benevento Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita del match del Vigorito tra bianconeri e Benevento. Dybala – «Siamo tranquilli, come lo eravamo su De Ligt quando lo criticavano l’anno scorso. Sappiamo che giocatore è, che è un ragazzo serio. Quest’anno ci darà una grande mano e sarà un giocatore decisivo come lo è sempre stato» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Fabio, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato nel prepartita del match del Vigorito tra bianconeri e Benevento Fabio, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita del match del Vigorito tra bianconeri e Benevento.– «losu Delol’anno scorso. Sappiamo che giocatore è, che è un ragazzo serio. Quest’anno ci darà una grande mano e sarà un giocatore decisivolo è sempre stato» Leggi su Calcionews24.com

napolista : #Paratici: “#Dybala? Siamo molto tranquilli, come l’anno scorso per De Ligt” A Sky: “Sappiamo che giocatore è e che… - PierS_JJ_ : RT @jup1897: #Paratici a sky:' su #Dybala siamo tranquilli. Un po' come lo scorso anno quando tutti criticavano De Ligt. Dybala è un ragzzo… - Pall_Gonfiato : #Paratici nel pre partita di Benevento-Juventus - 1897Passion : ??: Siamo calmi su Dybala. Un po 'come l'anno scorso quando tutti criticano De Ligt. Dybala è un ragazzo molto serio… - Silvia_Mio86 : RT @GiovaAlbanese: #Paratici su #Dybala ai microfoni di Sky: «Siamo tranquilli, come lo eravamo su #DeLigt quando lo criticavano l’anno sco… -