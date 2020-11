Paratici: “Dybala? Siamo molto tranquilli, come l’anno scorso per De Ligt” (Di sabato 28 novembre 2020) Nel pre partita di Benevento-Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il Chief Football Officer bianconero, Fabio Paratici. Ha commentato la situazione di Paulo Dybala. “Su Dybala Siamo molto tranquilli come lo eravamo l’anno scorso su De Ligt, quando quasi tutti lo criticavano. Sappiamo che giocatore è e che ragazzo è. E’ un ragazzo molto serio e molto esigente da sé stesso. Ci darà una grande mano e sarà un giocatore decisivo come lo è sempre stato”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 novembre 2020) Nel pre partita di Benevento-Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il Chief Football Officer bianconero, Fabio. Ha commentato la situazione di Paulo Dybala. “Su Dybalalo eravamosu De Ligt, quando quasi tutti lo criticavano. Sappiamo che giocatore è e che ragazzo è. E’ un ragazzoserio eesigente da sé stesso. Ci darà una grande mano e sarà un giocatore decisivolo è sempre stato”. L'articolo ilNapolista.

