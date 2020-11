Pallanuoto femminile | Serie A1 2020-2021 | Bogliasco-Padova 11-15 nel recupero della seconda giornata

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020) LaA1 dioggi, sabato 28 novembre, ha visto disputarsi ildi un incontro valido per la: il massimo campionato prevedeva nello scorso turno quattro gare, ma in tutto ne erano state giocate due, in quanto erano state rinviate a causa del Coronavirus le due sfide del Girone A. Oggi, invece, è stata giocata, che è terminata sul punteggio di 11-15 per la compagine patavina. Restano rinviate a data da destinarsi le due sfide del Girone A Trieste-Verona (2° turno) e Trieste-(1° turno): le giuliane non sono mai scese in acqua in questa stagione. Classifiche prima fase Girone A CSS Verona* e Plebiscito* 3,e ...