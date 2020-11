(Di sabato 28 novembre 2020) I vigili del fuoco sono intervenuti durante la notte e fino all'alba per spegnere i cumuli di spazzatura incendiati

mikepa2704 : @LiveSicilia Palermo sommersa dai rifiuti, dall'acqua, dai mali di sempre cui i nostri amministratori di ieri e di… - LiveSicilia : Palermo sommersa dai rifiuti: le immagini della vergogna FOTO - PalermoEventi1 : Palermo sommersa dai rifiuti, è emergenza - Peppe91176 : @IgorGelarda (@LegaSalvini ), Palermo è sommersa dalla spazzatura: va dichiarato lo stato di emergenza ambientale i… - corrmezzogiorno : #Palermo Palermo sommersa dai rifiuti, è emergenza roghi -

In attesa che arrivino le autorizzazioni da parte della Regione siciliana per la realizzazione di un’altra vasca di contenimento nella discarica di Bellolampo, e si valuta l’ipotesi di portare i rifiu ...PALERMO - Vista dall'alto Palermo è punteggiata da montagne di rifiuti. La discarica di Bellolampo è piena, si aspettano le autorizzazioni per la realizzazione di un'altra vasca di contenimento, e l'i ...