PALERMO-MONOPOLI: sono 23 i convocati da mister Roberto Boscaglia (Di sabato 28 novembre 2020) sono ventitrè i calciatori rosanero convocati dall'allenatore Roberto Boscaglia per la gara di domani contro il MONOPOLI.Ecco l'elenco nel dettaglio:1 PELAGOTTI2 DODA3 CORRADO4 ACCARDI5 PALAZZI6 CRIVELLO7 FLORIANO8 MARTIN9 SARANITI10 SILIPO12 FALLANI13 LANCINI14 VALENTE15 MARCONI17 LUCCA19 ODJER20 KANOUTE21 BROH22 MATRANGA23 RAUTI24 SOMMA27 LUPERINI29 ALMICI Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020)ventitrè i calciatori rosanerodall'allenatoreper la gara di domani contro il.Ecco l'elenco nel dettaglio:1 PELAGOTTI2 DODA3 CORRADO4 ACCARDI5 PALAZZI6 CRIVELLO7 FLORIANO8 MARTIN9 SARANITI10 SILIPO12 FALLANI13 LANCINI14 VALENTE15 MARCONI17 LUCCA19 ODJER20 KANOUTE21 BROH22 MATRANGA23 RAUTI24 SOMMA27 LUPERINI29 ALMICI

WiAnselmo : #Palermo-MONOPOLI: sono 23 i convocati da mister Roberto Boscaglia - Mediagol : #Palermo-MONOPOLI: sono 23 i convocati da mister Roberto Boscaglia - AntennaSud : Vigilia Palermo-Monopoli | Tra i biancoverdi è emergenza in difesa - GDS_it : Il #Palermo attende il #Monopoli, Boscaglia: 'Ultimi progressi eccellenti' - PalermoToday : Palermo in cerca di riscatto col Monopoli, Boscaglia mischia le carte in attacco: le probabili formazioni… -