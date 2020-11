Pagamenti elettronici. Ecco il decreto cashback (Di sabato 28 novembre 2020) Ecco il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul cashback . È l'operazione attraverso la quale chi effettuerà Pagamenti con carta di credito o bancomat avrà un rimborso del 10% . Per l'avvio della fase sperimentale - secondo ... Leggi su avvenire (Di sabato 28 novembre 2020)il, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul. È l'operazione attraverso la quale chi effettueràcon carta di credito o bancomat avrà un rimborso del 10% . Per l'avvio della fase sperimentale - secondo ...

dbdesign71 : RT @CarloStagnaro: @AlfonsoFuggetta E adotta policy che per un privato sarebbero considerate illegali, come applicare una fee sui pagamenti… - gik98 : RT @CarloStagnaro: @AlfonsoFuggetta E adotta policy che per un privato sarebbero considerate illegali, come applicare una fee sui pagamenti… - nicoladeluca83 : RT @CarloStagnaro: @AlfonsoFuggetta E adotta policy che per un privato sarebbero considerate illegali, come applicare una fee sui pagamenti… - garidan : @AlfonsoFuggetta Mi sembra funzioni bene invece, cosa non va? 'Prima' ciascun Ente/Comune e fornitore doveva invent… - CesareGerbino : RT @CarloStagnaro: @AlfonsoFuggetta E adotta policy che per un privato sarebbero considerate illegali, come applicare una fee sui pagamenti… -