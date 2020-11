Orban ignora l'Ue anche sul vaccino. Arrivano prime dosi del russo Sputnik V

(Di sabato 28 novembre 2020) Fermo sul veto al Recovery Fund dopo lo scontro sullo stato di diritto, Viktorsi allontana dall’Europa e sceglie per l’Ungheria una via autonomiasulanti-Covid. Un volo della compagnia russa Aeroflot, che portava ledelV, è già atterrato a Budapest. “Siamo il primo Paese dell’Ue a ricevere queste”, ha gongolato il ministro degli Esteri, Peter Szijjarto, che ha ricevuto venerdì il ministro della Salute, Mihai Murasko. L’Ungheria si somma così alla Bielorussia, l’India e gli Emirati nella lista dei Paesi che stanno testando questola cui efficacia -secondo Mosca- arriva al 95%. Il Governo di Budapest resta apertoai vaccini ...

Sceglie per l'Ungheria una via autonomia da Bruxelles, ma non chiude la porta ai sieri anti-Covid "occidentali" ...