Olimpiadi Tokyo 2020: probabile un'assicurazione sanitaria obbligatoria per i turisti (Di sabato 28 novembre 2020) Possibile novità importante verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Come riportato dall'agenzia "Kyodo News", infatti, il governo giapponese sta valutando la possibilità di concedere un'assicurazione sanitaria privata obbligatoria per i turisti che si dirigeranno nel Sol Levante in vista della manifestazione a Cinque Cerchi. Fondamentale, visto lo stato della pandemia, garantire al meglio la sicurezza a chi si dirigerà in Giappone per seguire la manifestazione. Tra le altre possibilità quella di di eliminare l'obbligo di quarantena di 14 giorni per coloro che arrivano da Paesi a basso tasso di contagio e quella di produrre obbligatoriamente un test negativo per il Covid-19.

