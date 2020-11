Nuovo Dpcm: chi si potrà spostare tra Regioni a dicembre 2020? (Di sabato 28 novembre 2020) Il più grosso punto di domanda relativo al prossimo decreto è relativo alla mobilità interregionale. Chi avrà le carte in regola per le deroghe indispensabili per muoversi tra le varie aree d'Italia ... Leggi su today (Di sabato 28 novembre 2020) Il più grosso punto di domanda relativo al prossimo decreto è relativo alla mobilità interregionale. Chi avrà le carte in regola per le deroghe indispensabili per muoversi tra le varie aree d'Italia ...

SkyTG24 : Nuovo Dpcm, ipotesi chiusura dei ristoranti a Natale e Santo Stefano - VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - vivereitalia : Verso il nuovo DPCM di Natale: ristoranti chiusi a Natale e Capodanno, coprifuoco alle 22 - AssiElena : Caro #GovernodellaVergogna attuerete davvero queste misure ? Credete che la gente NON si ritroverà in case private… -