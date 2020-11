Nuova Zelanda-Argentina, gli All Blacks omaggiano Maradona (Di sabato 28 novembre 2020) Prima della sfida contro l’Argentina, gli All Blacks hanno reso omaggio a Maradona con la maglia numero dieci nera sul terreno di gioco Sono ormai passati tre giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, ma in tutto il mondo continuano le celebrazioni in ricordo del “Pibe de Oro”. L’ultima arriva dall’Australia, dallo Stadio della città di Newcastle, con protagonisti gli All Blacks. Infatti, si sono sfidati in occasione del Tri Nations, la Nuova Zelanda e l’Argentina. Prima della loro tradizionale danza del pre partita, l’Haka, il capitano degli All Blacks, Sam Cane, si è avvicinato al centro del campo e ha depositato sul terreno di gioco una maglia tutta nera con il numero 10 e il nome di Maradona. Poi Cane è ... Leggi su zon (Di sabato 28 novembre 2020) Prima della sfida contro l’, gli Allhanno reso omaggio acon la maglia numero dieci nera sul terreno di gioco Sono ormai passati tre giorni dalla scomparsa di Diego Armando, ma in tutto il mondo continuano le celebrazioni in ricordo del “Pibe de Oro”. L’ultima arriva dall’Australia, dallo Stadio della città di Newcastle, con protagonisti gli All. Infatti, si sono sfidati in occasione del Tri Nations, lae l’. Prima della loro tradizionale danza del pre partita, l’Haka, il capitano degli All, Sam Cane, si è avvicinato al centro del campo e ha depositato sul terreno di gioco una maglia tutta nera con il numero 10 e il nome di. Poi Cane è ...

ErmannoCastaldo : RT @perchetendenza: 'All Blacks': Perché prima di Argentina-Nuova Zelanda hanno eseguito la haka in omaggio a Diego Armando Maradona https… - GaetanoDeLuca15 : @M49liberorso Nuova Zelanda - mauco971 : @duppli Purtroppo ci sono dementi che non lo capiscono e non lo capiranno mai...lo onorano in Nuova Zelanda, dove n… - PietroMorelli6 : RT @Filo_Rossi: @Pietro_Otto @marcoconterio @Sapiente_mente Nuova Zelanda credo, laggiù dovrebbero avere 0 contagiati adesso... - BansCollector : RT @perchetendenza: 'All Blacks': Perché prima di Argentina-Nuova Zelanda hanno eseguito la haka in omaggio a Diego Armando Maradona https… -