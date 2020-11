Non è troppo presto per vedere il film di Natale di Disney+ (dove il cattivo usa Amazon Prime) (Di sabato 28 novembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=DBDnQkQUTGU Nel mondo anglosassone il Natale, inteso come opportunità commerciale, è una cosa seria. E come ogni negoziante approfitta del periodo adeguandosi, anche i network lo fanno producendo film a tema. Non una commedia con l’albero addobbato sullo sfondo, proprio un lavoro su Babbo Natale, sullo spirito natalizio, roba fantasiosa, costosa, con un buon numero di star, un target chiaro e un finale sicuro. Le piattaforme di streaming non fanno eccezione. Così, c’è quello di Netflix (che anzi ne ha due quest’anno), c’è quello di Amazon Prime Video e quello di Disney+. Soprattutto quest’ultimo. Se pensate che Noelle, un film di Natale con Anna Kendrick e una prevedibilissima trama in cui il ruolo di Babbo ... Leggi su wired (Di sabato 28 novembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=DBDnQkQUTGU Nel mondo anglosassone il, inteso come opportunità commerciale, è una cosa seria. E come ogni negoziante approfitta del periodo adeguandosi, anche i network lo fanno producendoa tema. Non una commedia con l’albero addobbato sullo sfondo, proprio un lavoro su Babbo, sullo spirito natalizio, roba fantasiosa, costosa, con un buon numero di star, un target chiaro e un finale sicuro. Le piattaforme di streaming non fanno eccezione. Così, c’è quello di Netflix (che anzi ne ha due quest’anno), c’è quello diVideo e quello di. Soprattutto quest’ultimo. Se pensate che Noelle, undicon Anna Kendrick e una prevedibilissima trama in cui il ruolo di Babbo ...

Capezzone : Foto 1: opposizione. Foto 2: opposizione se si abitua a dire troppo spesso sì a un governo fallimentare che non mer… - MarioManca : La gag era evitabile ed è uscita male, ma Bianca Guaccero ha chiesto scusa prendendosi le sue responsabilità. Chied… - EleonoraEvi : Grazie a voi per il grande lavoro di sensibilizzazione! Spero che in futuro - non troppo lontano - questo divieto… - VickyVicky19_84 : RT @Franc_Pon: Una cosa ho imparato, e negli anni ho scoperto che funziona sempre. Alla fine le cose vanno sempre per il verso giusto. Tutt… - MagdaSa18490413 : E quando ti diranno 'tu sei pazzo!' rispondi: 'sì!' E ricorda: non sarai mai troppo folle. Folle è smettere di osar… -

Ultime Notizie dalla rete : Non troppo Corrono (ma non troppo) le vendite della Gdo La Repubblica Voto 4 alla locationPerché le case in Belgio sono così brutte

Dalla Vallonia alle Fiandre, passando tra centri urbani e campagne, si possono incontrare edifici dall’aspetto fin troppo singolare. È iniziato tutto nel secondo Dopoguerra e nel periodo del boom econ ...

A Conte non basta il Cavaliere

Bruno Vespa Ma questo è solo l’inizio di un percorso intrigante e insidioso. La storia e la visione politica di Letta sono agli antipodi di Salvini e Meloni. Per lui Forza Italia è la Dc moderata del ...

Dalla Vallonia alle Fiandre, passando tra centri urbani e campagne, si possono incontrare edifici dall’aspetto fin troppo singolare. È iniziato tutto nel secondo Dopoguerra e nel periodo del boom econ ...Bruno Vespa Ma questo è solo l’inizio di un percorso intrigante e insidioso. La storia e la visione politica di Letta sono agli antipodi di Salvini e Meloni. Per lui Forza Italia è la Dc moderata del ...