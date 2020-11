Non c’è pace per Maradona: polemiche per le foto accanto alla bara (Di sabato 28 novembre 2020) Sembra non esserci pace per Diego Armando Maradona neanche dopo la sua morte. Il dolore per l’addio a quello considerato da molti il più forte calciatore di tutti i tempi rischia di essere sopraffatto da un contorno di tensioni e di controversie legate al suo personaggio. Dopo gli scontri scoppiati a Buenos Aires durante le ore dei funerali, un’altra polemica è nata nelle ultime ore. Si tratta delle foto scattate da tre addetti delle pompe funebri che si sono fatti i selfie accanto alla bara, con la salma esposta. LEGGI ANCHE –> Le ultime immagini di Diego Armando Maradona ancora in vita Il governo centrale e la città di Buenos Aires si accusano a vicenda. Secondo il sindaco Horacio Rodrìguez Larreta, che è un oppositore dell’esecutivo di Alberto Fernàndez, ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 28 novembre 2020) Sembra non esserciper Diego Armandoneanche dopo la sua morte. Il dolore per l’addio a quello considerato da molti il più forte calciatore di tutti i tempi rischia di essere sopraffatto da un contorno di tensioni e di controversie legate al suo personaggio. Dopo gli scontri scoppiati a Buenos Aires durante le ore dei funerali, un’altra polemica è nata nelle ultime ore. Si tratta dellescattate da tre addetti delle pompe funebri che si sono fatti i selfie, con la salma esposta. LEGGI ANCHE –> Le ultime immagini di Diego Armandoancora in vita Il governo centrale e la città di Buenos Aires si accusano a vicenda. Secondo il sindaco Horacio Rodrìguez Larreta, che è un oppositore dell’esecutivo di Alberto Fernàndez, ...

